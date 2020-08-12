Александр Крылов: «Авангард» чувствует, что в Сибири есть место силы, дающее энергию для новых побед»

Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов рассказал о планах клуба на юбилейный сезон.

«Этот сезон для клуба особенный, — цитирует Крылова официальный сайт клуба. — К 70-летию омского хоккея мы подготовили для наших болельщиков немало сюрпризов, и новая предсезонная форма — первый из многих. Кроме того, мы представляем юбилейный логотип, который будет с командой на протяжении всего чемпионата.

К сожалению, в этом году из-за известных ограничений не получится привезти «Авангард» в Омск, но мы сделаем все, чтобы омичи чувствовали связь с родным городом, а команда чувствовала поддержку омских болельщиков, чувствовала, что в Сибири есть настоящее место силы, дающее «Авангарду» энергию для новых побед».

С 2018 года «Авангард» проводит домашние матчи в Балашихе из-за неготовности арены в Омске.