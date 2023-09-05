Кожевников: «Приятно смотреть на «Авангард» при новом руководстве, сразу наступил порядок»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, правильно ли, что «Авангард» сохранил на посту главного тренера Михаила Кравеца.
«Кравец, безусловно, толковый тренер. В свое время и в СКА, и в «Витязе» он также показал себя с очень хорошей стороны. У него видна тренерская стезя, понятие, он правильно подбирает игроков. В прошлом сезоне Кравец дал результат с «Авангардом», поэтому абсолютно заслуженно сохранил должность и на нынешний чемпионат. Как только руководство «Авангарда» сменилось, сразу же наступил порядок и Кравец был утвержден в должности. И сейчас мне приятно смотреть на омский клуб, там видна мысль, плюс, удалось сделать хорошие приобретения под занавес межсезонья», — приводит слова Кожевникова Betonmobile.ru.
«Авангард» на данный момент занимает третье место в Восточной конференции. 7 сентября команды сыграет с «Автомобилистом».
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