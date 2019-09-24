Александр Гулявцев: «Вместе себя загнали в яму, вместе «Амуру» из нее и выкарабкиваться»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хабаровчане одержали первую победу в сезоне.

— Хороший матч, мы уже не первые раз в сезоне встречаемся с «Адмиралом», поэтому команды хорошо изучили друг друга, — цитирует официальный сайт КХЛ Гулявцева. — У нас была серия неудач, но мы настраивались на каждый матч. В раздевалке царит боевое настроение, но психология подводит, боязнь проиграть матч всё равно сидит в головах.



Выходя на третий период при счете 2:0, просили ребят сыграть по счету. Не на удержание, а на командный результат вопреки личным амбициям. После гола «Адмирал» полетел вперед, поддушил, поддавил. Но мы не бросили играть, сыграли активно и заработали удаления в конце. Вместе себя загнали в яму, вместе нам из неё выкарабкиваться.

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