Александр Гулявцев: «Счет 1:2, наверное, скоро мне будет сниться»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итог встречи с «Адмиралом» (1:2).

— Матч хороший, быстрый. Мы неплохо работали в зоне атаки, хорошо двигались, создавали моменты. Но ключевое слово здесь — создавали, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Игроки «Адмирала» их хорошо блокировали, а у нас не нашлось хитрости для того, чтобы снимать эти блоки, чтобы быть хладнокровнее в завершающих моментах. Счет 1:2, наверное, скоро мне будет сниться...

Что еще хотел сказать ребятам. 11 игр — ноль голов. Такое колоссальное время на площадке, можно же что-то сделать. С одним голом тяжело выигрывать. Мы пропускаем мало, но реализация... И еще раз реализация. Игра получилась, но счет опять не получился. Плюс — с самого начала матча мы перешли на три звена, неожиданно выпал Руденков, плюс удаления. Пришлось попотеть.