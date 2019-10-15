Александр Гулявцев: «Лучше бы сны, когда 2:1 в нашу пользу, почаще снились»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (2:1).

— Мы провели плохой матч в плане организации игры, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Это говорит и статистика, за два периода бросили раз десять. Отчасти мне понятно это состояние, мы буквально вчера прилетели после тяжелого выезда. «Локомотив» был свежее, быстрее, многое не получалось. Можно много сказать, но побеждает команда, забросившая на одну шайбу больше.

Благодарен ребятам, что в такой ситуации дотерпели до конца и выиграли матч. Отдельно хочу отметить Женьку Аликина, который пластался как лев, держал нас в игре, ребята отблагодарили его за это. Лучше бы сны, когда 2:1 в нашу пользу, почаще снились.

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