Александр Барабанов: «Вроде давишь ЦСКА, а шайба в твоих воротах»

Нападающий СКА Александр Барабанов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Я бы не сказал, что у нас что-то не получалось, моменты были, мы их перебросали. Просто они забили, а нам надо было больше идти на вратаря, реализовывать свои моменты. У меня не получилось реализовать моменты. Наверное, надо забить какой-нибудь мусорный гол, и пойдет дело.

Вроде давишь соперника, а шайба в твоих воротах. Это будет урок для нас. ЦСКА не сильно изменился с прошлого года, все такой же. (Игорь Еронко)

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