Александр Барабанов: «У нас к самим себе много вопросов»

Нападающий СКА Александр Барабанов оценил игру команды в матче с «Витязем» (2:4).

— У соперника больше терпения было. И реализация большинства: у нас было два удаления, и «Витязь» забросил две шайбы. Мы играли очень много в большинстве и не забивали: много моментов растранжирили. Это и решило исход игры, на мой взгляд, — приводит слова Барабанова официальный сайт СКА.

— Когда команда не забивает в большинстве и пропускает в меньшинстве — насколько сильно переживают игроки спецбригад?

— Вся команда переживает. У нас нет разделения на тех, кто играет в большинстве и в меньшинстве. Мы одно целое и делаем общее дело.

— Сегодня думали об игре с ЦСКА? Как команда восстановится к матчу? Давно такого графика не было.

— Что поделать — такой календарь. На самом деле, об игре с ЦСКА мы не думали. Сегодняшняя игра была для нас важнее всего, а ЦСКА будет только завтра. Сейчас восстановимся потихонечку.

— Кочеткова после игры поддержали?

— Конечно. Он парень молодой, здорово начал сегодня, выручал нас в определенных моментах. Да, чуть не повезло, бывает — но не ошибается тот, кто ничего не делает. Все нормально.

— Чем-то «Витязь» удивил?

— Мы разбирали их игру, поэтому не сказал бы, что они нас чем-то удивили. На самом деле, у нас к самим себе много вопросов. Мы должны покопаться в себе, разобраться — и двигаться дальше.