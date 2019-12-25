Александр Андриевский: «Мы бы укрепились, но кем? Рынок пуст»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:4).

— В первую очередь, хочу поздравить «Северсталь» с победой, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи». — Что касается нашей игры — оставила двоякое впечатление. Местами неплохо играли, а местами безобразно. Немножко нас подвела дисциплина: были неоправданные удаления. Может и поэтому так игра для нас и закончилась, что в неравных составах соперник сыграл лучше нас. Наверное, это сыграло главную роль. Да, в третьем периоде, когда нам нечего было терять, пошли вперед, но надо отдать должное сопернику — грамотно сыграл на удержание счета. Мы вроде шайбой и инициативной владели, а моментов было немного у нас.

— Оцените игру Абросимова и Лещенко.

— Я не любитель кого-то выделять. Мы только прилетели, тяжело добирались, поэтому какие-то оценки тяжело давать. Не выпали из состава — это самое главное.

— Укрепляться еще будете?

— Да мы бы укрепились, но кем? Рынок, к сожалению, пуст.