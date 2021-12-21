Дубль Кэмпфера принес «Ак Барсу» победу над «Трактором»

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Трактором». Казанцы выиграли со счетом 5:1.

Дубль оформил защитник «Барсов» Стивен Кэмпфер. Причем первую шайбу он забросил в большинстве, а вторую — в меньшинстве.

«Ак Барс» набрал 53 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Трактор» остался на второй строчке (59 очков).

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«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кэмпфер — 8 (бол., Кагарлицкий, Линдхольм), 2:34 — 1:0. Зарипов — 4 (Сафонов, Лукоянов), 7:50 — 2:0. Петров — 10 (бол., Уил, Линдхольм), 14:04 — 3:0. Абрамов — 8 (Пилут, Ткачев), 17:14 — 3:1. Кэмпфер — 9 (мен., Галимов), 33:54 — 4:1. Панюков — 6 (Линдхольм), 45:01 — 5:1.

Вратари: Билялов — Гарипов.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 22 (9+7+6) — 19 (5+12+2).

Судьи: Бирин, Бондарь.

21 декабря. Казань. Татнефть-Арена.