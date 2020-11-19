Хет-трик Тихонова принес «Ак Барсу» победу над «Торпедо», команды забросили 12 шайб

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграл «Торпедо» со счетом 7:5.

В составе хозяев хет-трик на счету Виктора Тихонова, еще по шайбе забросили Станислав Галиев, Дмитрий Воронков, Дмитрий Юдин и Никита Лямкин. Гости ответили шайбами Энди Миэла, Антона Шенфельда, Джордана Шварца, Ивана Чеховича и Зията Пайгина.

После этого матча казанцы с 42 очками занимает первое место в Восточной конференции, нижегородцы с 24 очками — на 10-й строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 7:5 (2:1, 2:1, 3:3)

Голы: Миле — 6 (Чехович, Жафяров), 2:49 — 0:1. Тихонов — 6 (Лучевников, Доус), 10:00 — 1:1. Тихонов — 7 (Да Коста), 18:36 — 2:1. Галиев — 9 (Зарипов), 28:04 — 3:1. Шенфельд — 5 (Клус, Дер-Аргучинцев), 29:32 — 3:2. Воронков — 4 (бол., Зарипов, Бурмистров), 31:40 — 4:2. Шварц — 3 (бол.), 42:34 — 4:3. Шварц — 4 (Аляев, Уайдмэн), 52:43 — 4:4. Юдин — 3 (Глухов, Кормье), 55:58 — 5:4. Тихонов — 8 (п.в., Да Коста), 57:56 — 6:4. Пайгин — 2 (бол., Уайдмэн), 59:14 — 6:5. Лямкин — 1 (п.в.), 59:32 — 7:5.

Вратари: Рейдеборн — Серебряков (57:41).

Штраф: 35 — 8.

Броски: 31 (11+8+12) — 33 (11+11+11).

Судьи: Раминг, Спирин.

19 ноября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 3157 зрителей.