«Ак Барс» одержал победу в матче с «Металлургом»

В матче турнира TANECO Кубок чемпионов «Ак Барс» выиграл у «Металлурга» (3:1). В составе победителей отличились Никита Дыняк, Дмитрий Воронков и Артем Галимов. У «Магнитки» забил Николай Прохоркин.

TANECO Кубок чемпионов

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Дыняк — 1 (Петров), 1:38 — 1:0. Воронков — 2 (Викстранд), 19:20 — 2:0. Галимов — 2 (бол., Лямкин), 34:29 — 3:0. Прохоркин — 2 (Плотников, Яковлев), 35:27 — 3:1.

Вратари: Рейдеборн — Кошечкин (59:22).

Броски: 37 (10+15+12) — 25 (7+7+11).

Судьи: Кулаков, Оленин.

20 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 1320 зрителей.