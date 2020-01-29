«Ак Барс» обыграл «Витязь» и продолжает лидировать в Восточной конференции

«Ак Барс» на выезде выиграл у «Витязя» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Кирилл Петров, Джастин Азеведо, Станислав Галиев и Патрис Кормье. У хозяев забивали Йоонас Няттинен и Александр Евсеевнков.

«Ак Барс» набрал 78 очков. Команда продолжает лидировать в Восточной конференции. У «Витязя» 58 очков и седьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Няттинен — 7 (Бывальцев, Варфоломеев), 0:48 — 1:0. Петров — 11 (Виртанен, Азеведо), 15:35 — 1:1. Азеведо — 11 (мен., Петров), 30:37 — 1:2. Евсеенков — 1 (бол.), 34:51 — 2:2. Галиев — 13 (Марушев, Рукавишников), 35:56 — 2:3. Кормье — 11 (бол., Викстранд, Петров), 48:23 — 2:4.

Вратари: Ежов (56:44 — 57:50) — Билялов.

Штраф: 41 — 16.

Броски: 36 (14+13+9) — 25 (4+15+6).

Судьи: Бондарь, Наумов.

29 января. Подольск. ЛД «Витязь».