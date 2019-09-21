«Ак Барс» обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд

«Ак Барс» в гостях одержал победу над «Металлургом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе казанцев отличились защитник Микаэль Викстранд и форвард Патрис Кормье.

Эта победа стала для «Ак Барса» шестой подряд. У «Металлурга» — пять поражений в шести последних играх.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Локтионов — 2 (Паршин), 3:04 — 1:0. Викстранд — 3 (бол., Азеведо, Ожиганов), 21:26 — 1:1. Кормье — 3 (бол., Викстранд, Петров), 43:30 — 1:2.

Вратари: Кошечкин (57:45) — Рейдеборн.

Штраф: 29 — 14.

Броски: 32 (16+10+6) — 31 (8+9+14).

Судьи: Раводин, Сергеев.

21 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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