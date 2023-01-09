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Сегодня, 15:00

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Журавлевым и Лямкиным

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Защитники Даниил Журавлев и Никита Лямкин продлили контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба клуба.

Оба игрока подписали новые соглашения, которые действуют до апреля 2025 года.

26-летний Лямкин выступает за «Ак Барс» с сезона-2017/18. В текущем сезоне он сыграл за казанскую команду 43 игры и оформил три результативные передачи.

22-летний Журавлев вернулся в «Ак Барс» из «Колорадо» в декабре 2022 года. В текущем сезоне он провел 6 встреч и отдал одну результативную передачу.

«Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, набрав 55 очков за 47 матчей.

Источник: https://www.ak-bars.ru/
Никита Лямкин
РПЛ
ХК Ак Барс
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