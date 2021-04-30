«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Квартальновым

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды, Дмитрием Квартальновым.

55-летний специалист подписал соглашение по схеме «1+1», оно будет действовать до конца сезона-2022/23 в случае успешного выступления команды в следующем сезоне.

Дмитрий Квартальнов подписал новый контракт с «Ак Барсом» по схеме 1+1 ? https://t.co/AMg0GOUIjm pic.twitter.com/dIgBXX0YUt — ХК Ак Барс (@hcakbars) April 30, 2021

Квартальнов возглавляет «Ак Барс» с мая 2019 года. В сезоне-2020/21 команда под его руководством дошла до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, где проиграла будущему обладателю трофея, «Авангарду» (счет в серии — 3:4).