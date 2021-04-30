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«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Квартальновым

14:59
Дмитрий Квартальнов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Квартальнов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Ак Барс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды, Дмитрием Квартальновым.

55-летний специалист подписал соглашение по схеме «1+1», оно будет действовать до конца сезона-2022/23 в случае успешного выступления команды в следующем сезоне.

Квартальнов возглавляет «Ак Барс» с мая 2019 года. В сезоне-2020/21 команда под его руководством дошла до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, где проиграла будущему обладателю трофея, «Авангарду» (счет в серии — 3:4).

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20737

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