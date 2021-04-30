Спойлер от «Ак Барса»: Квартальнов продлил контракт
14:41
Официальный Twitter «Ак Барса» опубликовал новое видео, в котором с помощью визуальных эффектов с телефоном намекнул на продление контракта с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым.
В ролике казанцы показывают фото с 55-летним российским специалистом, который подписывает бумаги на фоне логотипа клуба.
«Туториал по обработке фотографий без сторонних приложений», — написал «Ак Барс».
Под руководством Квартальнова «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина-2021, уступив в полуфинале будущему обладателю трофея «Авангарду» (3-4 — счет в серии). Специалист работает в казанском клубе с мая 2019-го.
Туториал по обработке фотографий без сторонних приложений pic.twitter.com/Tsj63mGXsE— ХК Ак Барс (@hcakbars) April 30, 2021
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