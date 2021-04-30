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Спойлер от «Ак Барса»: Квартальнов продлил контракт

14:41
Дмитрий Квартальнов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Квартальнов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Официальный Twitter «Ак Барса» опубликовал новое видео, в котором с помощью визуальных эффектов с телефоном намекнул на продление контракта с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым.

В ролике казанцы показывают фото с 55-летним российским специалистом, который подписывает бумаги на фоне логотипа клуба.

«Туториал по обработке фотографий без сторонних приложений», — написал «Ак Барс».

Под руководством Квартальнова «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина-2021, уступив в полуфинале будущему обладателю трофея «Авангарду» (3-4 — счет в серии). Специалист работает в казанском клубе с мая 2019-го.

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