«Ак Барс» не сыграет контрольные матчи с ЦСКА и «Динамо» из-за рисков, связанных с коронавирусом

«Ак Барс» в официальном Twitter клуба сообщил, что контрольные матчи казанцев в Москве не состоятся.

- По взаимному решению клубов «Ак Барс» не сыграет против ЦСКА и «Динамо» в Москве — игры отменены из-за возможных рисков, связанных с коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.