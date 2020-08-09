«Ак Барс» не сыграет контрольные матчи с ЦСКА и «Динамо» из-за рисков, связанных с коронавирусом
18:38
«Ак Барс» в официальном Twitter клуба сообщил, что контрольные матчи казанцев в Москве не состоятся.
- По взаимному решению клубов «Ак Барс» не сыграет против ЦСКА и «Динамо» в Москве — игры отменены из-за возможных рисков, связанных с коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.
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