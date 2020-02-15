«Ак Барс» на своей площадке победил «Спартак»
19:12
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Спартак». Казанцы одержали победу со счетом 4:1.
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«Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Петров — 12 (Викстранд, Фрэттин), 39:31 — 1:0. Хохлачев — 13 (Д. Вишневский, Малыхин), 46:47 — 1:1. Зарипов — 12 (бол., Яруллин), 50:48 — 2:1. Дыняк — 2 (Зарипов, Рукавишников), 53:41 — 3:1. Глухов — 8, 58:20 — 4:1.
Вратари: Рейдеборн — Гудачек.
Штраф: 4 — 22.
Броски: 33 (12+10+11) — 19 (2+8+9).
Судьи: Кулев, Соин.
15 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
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