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«Ак Барс» на своей площадке победил «Спартак»

19:12
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Спартак». Казанцы одержали победу со счетом 4:1.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Петров — 12 (Викстранд, Фрэттин), 39:31 — 1:0. Хохлачев — 13 (Д. Вишневский, Малыхин), 46:47 — 1:1. Зарипов — 12 (бол., Яруллин), 50:48 — 2:1. Дыняк — 2 (Зарипов, Рукавишников), 53:41 — 3:1. Глухов — 8, 58:20 — 4:1.

Вратари: Рейдеборн — Гудачек.

Штраф: 4 — 22.

Броски: 33 (12+10+11) — 19 (2+8+9).

Судьи: Кулев, Соин.

15 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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