КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» показали специальную форму на дерби

11:25
Теги:

«Ак Барс» в этом сезоне проведет все матчи «зеленого дерби» против «Салавата Юлаева» в специальной форме, информирует пресс-служба клуба. Уфимский клуб также выступит в особенной форме. Первое дерби в этом сезоне пройдет 19 октября.

— Альтернативный игровой свитер дополнен флагом Татарстана, золотой окантовкой, соответствующей гербу республики, и логотипом «зеленого дерби», — говорится в сообщении«Ак Барса». — На внутренней стороне воротника формы нанесена цитата великого татарского поэта Габдуллы Тукая: «Я недрогнувшей грудью встречаю удары» из стихотворения «Бер татар шагыйрене? с?зл?ре». Строчка переведена на русский язык для зрителей, которые наблюдают за «зелёным дерби» по всей стране — таким образом большее количество болельщиков смогут познакомиться с творчеством Тукая.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир