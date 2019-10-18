«Ак Барс» и «Салават Юлаев» показали специальную форму на дерби
«Ак Барс» в этом сезоне проведет все матчи «зеленого дерби» против «Салавата Юлаева» в специальной форме, информирует пресс-служба клуба. Уфимский клуб также выступит в особенной форме. Первое дерби в этом сезоне пройдет 19 октября.
— Альтернативный игровой свитер дополнен флагом Татарстана, золотой окантовкой, соответствующей гербу республики, и логотипом «зеленого дерби», — говорится в сообщении«Ак Барса». — На внутренней стороне воротника формы нанесена цитата великого татарского поэта Габдуллы Тукая: «Я недрогнувшей грудью встречаю удары» из стихотворения «Бер татар шагыйрене? с?зл?ре». Строчка переведена на русский язык для зрителей, которые наблюдают за «зелёным дерби» по всей стране — таким образом большее количество болельщиков смогут познакомиться с творчеством Тукая.
Особенная форма для особенных матчей! ?— ХК Ак Барс (@hcakbars) October 18, 2019
Все игры «Зелёного дерби» в сезоне 19/20 мы проведём в специальной форме с цитатой великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
Подробнее об альтернативном игровом свитере читайте здесь ? https://t.co/WNNpZ1pnNG pic.twitter.com/esQUoqAqA6
История рождается здесь: с этого сезона матчи между двумя непримиримыми соперниками будут проходить в единой форме «Зелёного дерби»?— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) October 18, 2019
В лучшем дерби Лиги повышается градус противостояния: еще больше накала, эмоций и драйва!
Осталось узнать, чей зелёный зеленее?#ЗурХоккей pic.twitter.com/45bSqzqVZo