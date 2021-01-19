«Ак Барс» в овертайме уступил рижскому «Динамо»
«Ак Барс» проиграл рижскому «Динамо» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающую шайбу в овертайме забросил Си Джей Лайпон.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Рига) — 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Шваненбергс — 3 (Мамчицс, Рих. Букартс), 1:10 — 0:1. Сафонов — 1 (Журавлев, Юдин), 1:26 — 1:1. Сафонов — 2 (Педан, Галимов), 3:18 — 2:1. Скарлетт — 2 (бол., Лайпон, Рих. Букартс), 4:42 — 2:2. Лукоянов — 4 (Зарипов, Глухов), 34:30 — 3:2. Рих. Букартс — 7 (бол., Дзиеркалс, Скарлетт), 47:44 — 3:3. Столяров — 3 (Скарлетт, Зырянов), 54:51 — 3:4. Лукоянов — 5 (Зарипов), 56:01 — 4:4. Лайпон — 4 (Индрашис, Майоне), 64:52 — 4:5.
Вратари: Билялов (Рейдеборн, 4:42) — Налимов.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 43 (16+11+8+8) — 30 (4+9+15+2).
Судьи: Бирин, Наумов.
19 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю