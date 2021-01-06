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«Ак Барс» одержал волевую победу над московским «Динамо»

19:56
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«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Игумнов — 2 (Миронов, Кагарлицкий), 21:53 — 0:1. Да Коста — 19 (бол., Викстранд), 22:23 — 1:1. Галиев — 14 (Зарипов, Яруллин), 44:41 — 2:1.

Вратари: Рейдеборн — Еременко (58:35).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 22 (4+12+6) — 30 (11+10+9).

Судьи: Гашилов, Соин.

6 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference

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