Нападающий «Торпедо» Кенни Агостино отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:2).

«Отличная игра. Мы переосмыслили наши четыре поражения и последние два матча сыграли сердцем и душой. Я доволен сегодняшней игрой. У меня были хет-трики в АХЛ, но на уровне КХЛ это мой первый хет-трик. Хотел посвятить его своей семье, но у моего водителя сегодня родился сын Рома. Поэтому я посвящаю свой хет-трик ему.

Чувствовал ли я, что сегодня будет такой матч? Определенно с утра за чашкой кофе моя первая мысль не была о том, что я сделаю хет-трик», — цитирует игрока сайт КХЛ.