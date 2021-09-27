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Агостино — о голах в матче против «Трактора»: «За чашкой кофе моя первая мысль не была о том, что я сделаю хет-трик»

23:07
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Нападающий «Торпедо» Кенни Агостино отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:2).

«Отличная игра. Мы переосмыслили наши четыре поражения и последние два матча сыграли сердцем и душой. Я доволен сегодняшней игрой. У меня были хет-трики в АХЛ, но на уровне КХЛ это мой первый хет-трик. Хотел посвятить его своей семье, но у моего водителя сегодня родился сын Рома. Поэтому я посвящаю свой хет-трик ему.

Чувствовал ли я, что сегодня будет такой матч? Определенно с утра за чашкой кофе моя первая мысль не была о том, что я сделаю хет-трик», — цитирует игрока сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/27/490231.html

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