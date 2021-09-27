Хартли поздравил Никитина с первой победой на посту главного тренера «Локомотива»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:4).

— Поздравляю «Локомотив» с победой. Если говорить о нас, то, думаю, много времени на то, чтобы проанализировать сегодняшнюю встречу, не потребуется. Мы проигрывали единоборства, теряли шайбу, проигрывали борьбу за шайбу и не дали себе абсолютно никакого шанса сегодня выиграть. Они были голодны до победы, были активнее и за счет этого победили.

— У «Авангарда» была пауза между играми в шесть дней. Это могло как-то повлиять?

— Возможно, в какой-то степени. Но сейчас не нужно искать оправдания: мы здорово потренировались в течение трех дней, дали ребятам выходные после того, как сыграли. Действительно усердно работали, готовились и старались, хотели хорошо начать сегодняшнюю встречу. Мы забросили первую шайбу, но попросту не катались — они нас перекатали и переиграли.

— Второй гол «Локомотива» во многом решил судьбу матча. Ваше мнение?

— На наш взгляд, здесь была помеха вратарю — мы увидели, что там толкали щиток. Сделали запрос и посчитали, что это обоснованный поступок, потому что наши видеотренеры так посоветовали. А дальше вся ответственность полностью за лигой и судьями, они увидели это по-своему.

— Рады ли вы, что Игорь Никитин вернулся в лигу?

— Я очень за него рад и перед матчем пожелал удачи. Я испытываю огромное уважение к Игорю Валерьевичу: мы дважды встречались в финале Кубка Гагарина, мы также были на Матче Всех Звезд. Это часть нашей работы, такая интересная карусель.