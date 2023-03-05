Агент рассказал, останутся ли Гудачек, Бракко и Шапю в «Барысе»
Агент Алеша Пилко, представляющий интересы Юлиуса Гудачека, Джереми Бракко и Майкла Шапю, в интервью «СЭ» рассказал о будущем своих клиентов.
— Что пошло не так у Юлиуса Гудачека в «Барысе»?
— У Юлиуса были и очень хорошие, и не очень хорошие матчи. Тут много факторов. Где-то оборона не помогла, а где-то и он был не на своем уровне. В целом личная статистика не самая плохая. Но результат не показал, и там он не останется. Мы двигаемся дальше.
Тяжело прийти по ходу сезона и все перевернуть. Опять же повторю, результата, который хотел «Барыс» и которого заслуживает город Астана, не было. Но он не главный человек, на которого нужно показывать пальцем.
— Как оцените сезон для Джереми Бракко?
— Для первого сезона Джереми сыграл очень здорово. Начал сильно, но потом у него был спад, который точно связан с «физикой». При этом концовку он тоже провел сильно. Бракко набирал 80 очков за сезон в АХЛ. У нас есть еще такие игроки в лиге? Он молодой, значит, у него есть потенциал, у него все впереди. Он над этим работает. Думаю, он останется в Астане.
— Карьера Майкла Шапю в КХЛ закончена? Он пропустил почти весь сезон.
— Нет. Думаю, сейчас он решит проблемы со здоровьем и вернется. Шапю точно может делать разницу в КХЛ.
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|105
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|25
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|Торпедо
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|64
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|Восточная конференция
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|О
|1
|Ак Барс
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|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
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|39
|29
|86
|4
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|37
|31
|83
|5
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|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
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|68
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|35
|75
|8
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|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|5.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|5.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|5.03
|17:00
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|5.03
|17:00
|
Витязь – Локомотив
|- : -