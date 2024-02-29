Никита Квартальнов о выступлении Юрова: «Я был уверен, что он сыграет на хорошем уровне, но, не настолько»

Хоккейный агент Никита Квартальнов в интервью СЭ поделился впечатлениями от игры нападающего «Металлурга» Данилы Юрова.

«В хорошем плане удивил Юров из «Магнитки». Очень талантливый игрок. В прошлом году у него были определенные трудности. В этом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, побил рекорд Тарасенко. Я был уверен, что он сыграет на хорошем уровне, но, не настолько. Он стал незаменимым игроком в команде, при том, что он еще лимитчик. Это дорогого стоит», — сказал Квартальнов «СЭ».

В сезоне-2023/24 Юров набрал 49 (21+28) очков в 62 матчах за «Металлург».