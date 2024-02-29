Никита Квартальнов об игре 17-летнего защитника «Торпедо» Силаева: «Не зря он в топ-5 драфта НХЛ»

Хоккейный агент Никита Квартальнов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры защитника «Торпедо» Антона Силаева.

«В «Торпедо» 17-летнему пацану дали игровое время, которое многим взрослым игрокам не дают. Он полностью его оправдал. Не зря много сейчас про него говорят, не зря он в топ-5 драфта НХЛ», — сказал Квартальнов «СЭ».

В сезоне-2023/24 Силаев набрал 11 (3+8) очков в 63 матчах за «Торпедо».