«Адмирал» всухую победил «Барыс»

«Адмирал» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0. На счеу казахстанцев 3 победы и 3 поражения в шести играх, у владивостокской команды 3 победы и 2 поражения.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Вихарев — 2 (Глазачев, Воронин), 1:28 — 1:0. Глазачев — 1 (Воронин, Дьяков), 44:35 — 2:0. Глазачев — 2 (п.в.), 59:07 — 3:0.

Вратари: Олкинуора — Паскуале (58:39 — 59:07).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (12+17+7) — 32 (8+15+9).

Судьи: Лаврентьев, Щенев.

13 сентября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

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