"Адмирал" расстался с тремя игроками

"Адмирал" отправился в подмосковные Мытищи, где у команды запланирован второй учебно-тренировочный сбор. Находившиеся на просмотре голкипер Михаил Боярчук, нападающие Алексей Ткачук и Михаил Климчук продолжат карьеру в других клубах, сообщает официальный сайт команды.

Защитники Александр Родионов и Тимур Ахияров убыли в расположение ангарского "Ермака" согласно договору о сотрудничестве между клубами и примут участие в предсезонном турнире в городе Пекин.

Защитник Иван Мищенко присоединится к команде в Москве после возвращения из Олимпийской сборной России.