«Адмирал» продлил контракт с нападающим Сидляровым

«Адмирал» и нападающий Дмитрий Сидляров достигли соглашения о продлении контракта.

Как сообщает пресс-служба клуба, двусторонний контракт с 28-летним игроком рассчитан на один год.

Сидляров присоединился к «морякам» по ходу сезона-2022/23. Он сыграл за команды 31 матч и набрал 7 (4+3) очков.