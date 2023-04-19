«Адмирал» продлил контракт с нападающим Сидляровым
«Адмирал» и нападающий Дмитрий Сидляров достигли соглашения о продлении контракта.
Как сообщает пресс-служба клуба, двусторонний контракт с 28-летним игроком рассчитан на один год.
Сидляров присоединился к «морякам» по ходу сезона-2022/23. Он сыграл за команды 31 матч и набрал 7 (4+3) очков.
Источник: ХК Адмирал
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|1/2 финала конференции
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ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
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Торпедо - Динамо М
|4 - 2
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ЦСКА - Северсталь
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Авангард - Сибирь
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