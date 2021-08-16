«Адмирал» подписал контракт со вторым бомбардиром финского чемпионата

Нападающий финского ТПС Джош Кестнер стал игроком «Адмирала», сообщает агент игрока в Twitter.

Josh Kestner officialy in Admiral Vladivostok #KHLfinest — Aljo?a Pilko (@PlayersAgentTM) August 16, 2021

В минувшем сезоне в списке бомбардиров финского чемпионата 27-летний Кестнер стал вторым, а в зачете снайперов — третьим.

В сезоне-2020/21 на счету форварда 58 матчей в регулярном чемпионате Финляндии и 49 (24+ 25) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф он провел 13 встреч, набрав 10 (6+4) результативных балла при показателе полезности «0».