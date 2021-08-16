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«Куньлунь» выступил с заявлением по поводу слов форварда казахстанского «Торпедо» Петросяна

17:34
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Клуб «Куньлунь Ред Стар» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с нападающим «Торпедо» из Усть-Каменогорска Стасом Петросяном и его интервью.

«На взгляд нашего клуба, попытка погасить конфликт обернулась очередным его разжиганием. Утверждение о том, что Ян Ху крикнул в адрес Стаса Петросяна «F*** you, Armenian», является ложью, причем сколь наглой, столь и смехотворной.

Люди с постсоветского пространства, безусловно, знают, что фамилии, оканчивающиеся на «-ян», являются армянскими. Но игрок, родившийся в Китае, живущий в Северной Америке и к тому же носящий имя Ян, об этом понятия не имеет. Даже если бы он захотел каким-то образом оскорбить соперника, то определить его национальность по фамилии он бы никогда не смог.

К тому же по ходу матча, особенно во время конфликта, у игроков нет времени читать фамилии на спинах соперников и анализировать их происхождение. Неудивительно, что в интервью Стас Петросян посчитал нужным сделать оговорку: «То, что кричал он, никто не услышал, кроме меня».

Также ложью является последний пассаж, в котором рассказывается о встрече, беседе, взаимных извинениях и рукопожатии в тренажерном зале. Никакой беседы не было. По словам нашего хоккеиста, они лишь встретились взглядами, и Стас Петросян отвел глаза. Тот факт, что не было никакого разговора, могут подтвердить все наши игроки, находившиеся в то время в спортзале», — говорится в заявлении, которое опубликовано на портале Шайба.kz.

Дополнительная информация:

https://shaiba.kz/news/735952

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Иван Шитик все материалы автора

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