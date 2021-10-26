Минское «Динамо» победило «Адмирал»

Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

У «Динамо» отличились Владимир Алистров, который оформил дубль, и Владислав Еременко. В составе «Адмирала» шайбы забросили Артем Манукян и Динар Хамидуллин.

«Адмирал» набрал 15 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. У минского «Динамо» 30 очков и 3-я позиция в Западной конференции.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Минск) — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Алистров — 5 (Коробов, Демков), 6:59 — 0:1. Манукян — 1 (Кестнер, Матушкин), 10:44 — 1:1. Хамидуллин — 2 (бол., Кестнер), 13:12 — 2:1. Еременко — 2 (Стремвалль), 28:47 — 2:2. Алистров — 6 (Граовац), 42:07 — 2:3.

Вратари: Серебряков — Рыбар.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 25 (10+8+7) — 28 (10+11+7).

Судьи: Гашилов, Франо.

26 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 1686 зрителей.