ЦСКА по буллитам обыграл «Амур»
ЦСКА победил «Амур» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3 Б).
В основное время игры в составе ЦСКА голами отличились Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Артем Блажиевский. У «Амура» шайбы забросили Александр Шаров, Александр Горшков и Андрей Алексеев.
Решающий буллит в активе Сергея Плотникова.
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«Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Шаров — 4, 15:02 — 1:0. Григоренко — 6 (бол., Нестеров, Окулов), 31:50 — 1:1. Горшков — 6 (бол., Волгин, Бутузов), 34:14 — 2:1. Каменев — 1 (бол., Сергеев, Нестеров), 44:12 — 2:2. Блажиевский — 1 (Окулов, Каменев), 54:46 — 2:3. Алексеев — 2 (Томашек), 57:12 — 3:3.
Победный буллит: Плотников.
Вратари: Аликин — Рейдеборн.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 22 (9+8+5+0) — 41 (15+9+14+3).
Судьи: Наумов, Оскирко.
26 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 1000 зрителей.
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