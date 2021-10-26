ЦСКА по буллитам обыграл «Амур»

ЦСКА победил «Амур» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3 Б).

В основное время игры в составе ЦСКА голами отличились Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Артем Блажиевский. У «Амура» шайбы забросили Александр Шаров, Александр Горшков и Андрей Алексеев.

Решающий буллит в активе Сергея Плотникова.

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«Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Шаров — 4, 15:02 — 1:0. Григоренко — 6 (бол., Нестеров, Окулов), 31:50 — 1:1. Горшков — 6 (бол., Волгин, Бутузов), 34:14 — 2:1. Каменев — 1 (бол., Сергеев, Нестеров), 44:12 — 2:2. Блажиевский — 1 (Окулов, Каменев), 54:46 — 2:3. Алексеев — 2 (Томашек), 57:12 — 3:3.

Победный буллит: Плотников.

Вратари: Аликин — Рейдеборн.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 22 (9+8+5+0) — 41 (15+9+14+3).

Судьи: Наумов, Оскирко.

26 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 1000 зрителей.