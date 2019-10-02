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Адам Рейдеборн: «Мне без разницы, что «Ак Барс» пропустил»

2 октября 2019, 23:58
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Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн прокомментировал победу над СКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мне без разницы, что пропустили, — цитирует официальный сайт клуба голкипера. — Главное — мы играли очень хорошо, быстро двигались и боролись все 60 минут.

Я отдыхал два матча. Тимур Билялов тоже заслуживает быть в игре, он очень хороший вратарь. И я стараюсь играть лучше. Это хорошо для команды, что мы оба играем — можно положиться на обоих вратарей.

Мы уже играли против ЦСКА, это тоже был достаточно тяжелый напряженный матч. Легких матчей не бывает, и мы очень рады, что победили сегодня.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/17741.html

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