Адам Рейдеборн: «Мне без разницы, что «Ак Барс» пропустил»

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн прокомментировал победу над СКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мне без разницы, что пропустили, — цитирует официальный сайт клуба голкипера. — Главное — мы играли очень хорошо, быстро двигались и боролись все 60 минут.



Я отдыхал два матча. Тимур Билялов тоже заслуживает быть в игре, он очень хороший вратарь. И я стараюсь играть лучше. Это хорошо для команды, что мы оба играем — можно положиться на обоих вратарей.



Мы уже играли против ЦСКА, это тоже был достаточно тяжелый напряженный матч. Легких матчей не бывает, и мы очень рады, что победили сегодня.

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