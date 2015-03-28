Дмитрий Квартальнов: "У меня в первый раз такая длинная игра"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над СКА (3:2 3ОТ) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина отметил, что команда заслужила решающий гол в овертайме. Счет в серии стал 2-0 в пользу московичей. Напомним, победный гол забил Роман Любимов на 102-й минуте.

– У меня тоже в первый раз такая длинная игра, – цитирует Квартальнова официальный сайт КХЛ. – Да, у Питера были хорошие моменты, где-то нам повезло, а где-то мы сыграли самоотверженно. Гол мы заслужили.