44% участников опроса КХЛ готовы играть после 30 апреля

44% игроков КХЛ готовы играть после 30 апреля в том случае, если сезон будет приостановлен из-за эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные анонимного опроса «СЭ».

— Как можно играть после 30 апреля, если контракты до 30 апреля? — задается вопросом один из хоккеистов.

— Я не против, но лига должна понимать, что в таком случае начало сборов нужно переносить с июля, — добавил второй игрок. — Игрокам важно пройти восстановление после сезона, успеть залечить травмы. Межсезонье и так короткое".

— Заниматься любимым делом я готов при любой возможности, ведь это не работа, а жизнь, — заключил третий хоккеист.

Мы провели глобальный опрос хоккеистов КХЛ. 60 процентов — за остановку плей-офф