39 лет исполняется Сергею Мозякину

30 марта 1981 года в Ярославле родился Сергей Мозякин. Сегодня олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира в составе сборной России исполняется 39 лет. Также Мозякин — двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016).

За свою карьеру в России он выступал за ЦСКА, «Атлант» и «Металлург».

Нападающий является обладателем множества индивидуальных рекордов лиги: лучший бомбардир в истории чемпионатов страны (1004 очка), лучший бомбардир в истории регулярок КХЛ (735), лучший снайпер в истории чемпионатом страны (469 голов), лучший бомбардир в истории регулярок КХЛ (341), лучший ассистент в истории чемпионатов страны (535 передач), лучший ассистент в истории регулярок КХЛ (394), лучший бомбардир в истории плей-офф чемпионатов страны (177 очков), лучший бомбардир в истории Кубка Гагарина (160), лучший снайпер в истории плей-офф чемпионатов страны (73 гола), лучший снайпер в истории Кубка Гагарина (64 гола), лучший ассистент в истории плей-офф чемпионатов страны (104 передачи), лучший ассистент в истории Кубка Гагарина (96 передач).

Мозякин четырежды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды — MVP Кубка Гагарина.