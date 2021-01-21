Форвард «Северстали» Никита Гуслистов зажег в матче с «Автомобилистом»

18-летний нападающий «Северстали» Никита Гуслистов забросил три шайбы в первом периоде гостевого матча с «Автомобилистом», став автором 300-го хет-трика в истории регулярных чемпионатов КХЛ. Юный форвард оказался всего четвертым игроком череповецкого клуба, записавшим на свой счет три гола на высшем уровне. Ранее это удавалось только звездам клуба — Вадиму Шипачеву, Андреасу Турессону и Павлу Бучневичу.

Хет-трики игроков «Северстали» в регулярных чемпионатах КХЛ

Дата Игрок Страна Матч 26.09.2011 Вадим Шипачев Россия Югра (г) — 4:2 24.12.2014 Андреас Турессон* Швеция Динамо М (д) — 5:2 19.11.2015 Павел Бучневич Россия Медвешчак (д) — 4:0 21.01.2021 Никита Гуслистов Россия Автомобилист (г) — 6:3

* Оформил покер.

Третью шайбу в ворота Владислава Гросса Гуслистов отправил через 14 минут и 43 секунды после стартового вбрасывания. Ранее только один хоккеист в истории КХЛ забивал трижды до 15-й минуты. В сентябре 2014 года рекорд лиги — 13 минут 36 секунд — записал на свой счет финн НикласХагман. Лучший же российский результат, почти десять лет принадлежавший Олегу Петрову, Никита перекрыл на 57 секунд.

Самые быстрые хет-трики в истории КХЛ

Дата Игрок Команда Матч Время третьего гола 17.09.2014 НикласХагман Йокерит Нефтехимик (г) — 7:5 13.36 21.01.2021 Никита Гуслистов Северсталь Автомобилист (г) — 6:3 14.43 27.02.2011 Олег Петров Атлант Северсталь (д) — 8:1* 15.40 12.11.2018 Николай Кулемин Металлург Мг Спартак (г) — 5:4 Б 15.43 15.11.2016 Евгений Дадонов СКА Барыс (д) — 9:0 15.48 06.01.2020 ТеемуХартикайнен Салават Юлаев ЦСКА (д) — 4:2 16.50 25.12.2016 Найджел Доус Барыс Металлург Мг (д) — 5:3 19.13 14.09.2009 ЯромирЯгр Авангард Динамо Р (г) — 5:4 20.39

* Матч плей-офф.

По молодости хет-трикаГуслистовтоже проиграл только финну, переписав на свое имя российский рекорд. В день игры в Екатеринбурге череповчанину исполнилось 18 лет и 236 дней, тогда как Максим Кицын в 2010 году забил три гола «Атланту» в 18 лет и 311 дней. Рекордсмен лиги Эли Толванен трижды огорчил минское «Динамо» в 18 лет и 123 года, а «Витязь» — в 18 лет и 156 дней.

Самые молодые хет-трики в истории КХЛ

Дата Игрок Команда Матч Возраст 23.08.2017 Эли Толванен Йокерит Динамо Мн (г) — 6:1 18 лет 123 дня 25.09.2017 Эли Толванен Йокерит Витязь (д) — 5:2 18 лет 156 дней 21.01.2021 Никита Гуслистов Северсталь Автомобилист (г) — 6:3 18 лет 236 дней 30.10.2010 Максим Кицын Металлург Нк Атланта (д) — 3:0 18 лет 311 дней 25.09.2016 Кирилл Капризов Салават Юлаев Медвешчак (д) — 4:5 Б 19 лет 152 дня 10.10.2011 Владимир Тарасенко Сибирь Салават Юлаев (д) — 6:3 19 лет 302 дня 08.12.2011 Владимир Тарасенко Сибирь Барыс (д) — 4:3 ОТ 19 лет 361 день

(Кирилл Бурдаков)