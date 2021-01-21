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Форвард «Северстали» Никита Гуслистов зажег в матче с «Автомобилистом»

20:04
Никита Гуслистов. Фото photo.khl.ru
Никита Гуслистов. Фото photo.khl.ru
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18-летний нападающий «Северстали» Никита Гуслистов забросил три шайбы в первом периоде гостевого матча с «Автомобилистом», став автором 300-го хет-трика в истории регулярных чемпионатов КХЛ. Юный форвард оказался всего четвертым игроком череповецкого клуба, записавшим на свой счет три гола на высшем уровне. Ранее это удавалось только звездам клуба — Вадиму Шипачеву, Андреасу Турессону и Павлу Бучневичу.

Хет-трики игроков «Северстали» в регулярных чемпионатах КХЛ

Дата

Игрок

Страна

Матч

26.09.2011

Вадим Шипачев

Россия

Югра (г) — 4:2

24.12.2014

Андреас Турессон*

Швеция

Динамо М (д) — 5:2

19.11.2015

Павел Бучневич

Россия

Медвешчак (д) — 4:0

21.01.2021

Никита Гуслистов

Россия

Автомобилист (г) — 6:3

* Оформил покер.

Третью шайбу в ворота Владислава Гросса Гуслистов отправил через 14 минут и 43 секунды после стартового вбрасывания. Ранее только один хоккеист в истории КХЛ забивал трижды до 15-й минуты. В сентябре 2014 года рекорд лиги — 13 минут 36 секунд — записал на свой счет финн НикласХагман. Лучший же российский результат, почти десять лет принадлежавший Олегу Петрову, Никита перекрыл на 57 секунд.

Самые быстрые хет-трики в истории КХЛ

Дата

Игрок

Команда

Матч

Время третьего гола

17.09.2014

НикласХагман

Йокерит

Нефтехимик (г) — 7:5

13.36

21.01.2021

Никита Гуслистов

Северсталь

Автомобилист (г) — 6:3

14.43

27.02.2011

Олег Петров

Атлант

Северсталь (д) — 8:1*

15.40

12.11.2018

Николай Кулемин

Металлург Мг

Спартак (г) — 5:4 Б

15.43

15.11.2016

Евгений Дадонов

СКА

Барыс (д) — 9:0

15.48

06.01.2020

ТеемуХартикайнен

Салават Юлаев

ЦСКА (д) — 4:2

16.50

25.12.2016

Найджел Доус

Барыс

Металлург Мг (д) — 5:3

19.13

14.09.2009

ЯромирЯгр

Авангард

Динамо Р (г) — 5:4

20.39

* Матч плей-офф.

По молодости хет-трикаГуслистовтоже проиграл только финну, переписав на свое имя российский рекорд. В день игры в Екатеринбурге череповчанину исполнилось 18 лет и 236 дней, тогда как Максим Кицын в 2010 году забил три гола «Атланту» в 18 лет и 311 дней. Рекордсмен лиги Эли Толванен трижды огорчил минское «Динамо» в 18 лет и 123 года, а «Витязь» — в 18 лет и 156 дней.

Самые молодые хет-трики в истории КХЛ

Дата

Игрок

Команда

Матч

Возраст

23.08.2017

Эли Толванен

Йокерит

Динамо Мн (г) — 6:1

18 лет 123 дня

25.09.2017

Эли Толванен

Йокерит

Витязь (д) — 5:2

18 лет 156 дней

21.01.2021

Никита Гуслистов

Северсталь

Автомобилист (г) — 6:3

18 лет 236 дней

30.10.2010

Максим Кицын

Металлург Нк

Атланта (д) — 3:0

18 лет 311 дней

25.09.2016

Кирилл Капризов

Салават Юлаев

Медвешчак (д) — 4:5 Б

19 лет 152 дня

10.10.2011

Владимир Тарасенко

Сибирь

Салават Юлаев (д) — 6:3

19 лет 302 дня

08.12.2011

Владимир Тарасенко

Сибирь

Барыс (д) — 4:3 ОТ

19 лет 361 день

(Кирилл Бурдаков)

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