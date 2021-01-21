Форвард «Северстали» Никита Гуслистов зажег в матче с «Автомобилистом»
18-летний нападающий «Северстали» Никита Гуслистов забросил три шайбы в первом периоде гостевого матча с «Автомобилистом», став автором 300-го хет-трика в истории регулярных чемпионатов КХЛ. Юный форвард оказался всего четвертым игроком череповецкого клуба, записавшим на свой счет три гола на высшем уровне. Ранее это удавалось только звездам клуба — Вадиму Шипачеву, Андреасу Турессону и Павлу Бучневичу.
Хет-трики игроков «Северстали» в регулярных чемпионатах КХЛ
|
Дата
|
Игрок
|
Страна
|
Матч
|
26.09.2011
|
Вадим Шипачев
|
Россия
|
Югра (г) — 4:2
|
24.12.2014
|
Андреас Турессон*
|
Швеция
|
Динамо М (д) — 5:2
|
19.11.2015
|
Павел Бучневич
|
Россия
|
Медвешчак (д) — 4:0
|
21.01.2021
|
Никита Гуслистов
|
Россия
|
Автомобилист (г) — 6:3
* Оформил покер.
Третью шайбу в ворота Владислава Гросса Гуслистов отправил через 14 минут и 43 секунды после стартового вбрасывания. Ранее только один хоккеист в истории КХЛ забивал трижды до 15-й минуты. В сентябре 2014 года рекорд лиги — 13 минут 36 секунд — записал на свой счет финн НикласХагман. Лучший же российский результат, почти десять лет принадлежавший Олегу Петрову, Никита перекрыл на 57 секунд.
Самые быстрые хет-трики в истории КХЛ
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Время третьего гола
|
17.09.2014
|
НикласХагман
|
Йокерит
|
Нефтехимик (г) — 7:5
|
13.36
|
21.01.2021
|
Никита Гуслистов
|
Северсталь
|
Автомобилист (г) — 6:3
|
14.43
|
27.02.2011
|
Олег Петров
|
Атлант
|
Северсталь (д) — 8:1*
|
15.40
|
12.11.2018
|
Николай Кулемин
|
Металлург Мг
|
Спартак (г) — 5:4 Б
|
15.43
|
15.11.2016
|
Евгений Дадонов
|
СКА
|
Барыс (д) — 9:0
|
15.48
|
06.01.2020
|
ТеемуХартикайнен
|
Салават Юлаев
|
ЦСКА (д) — 4:2
|
16.50
|
25.12.2016
|
Найджел Доус
|
Барыс
|
Металлург Мг (д) — 5:3
|
19.13
|
14.09.2009
|
ЯромирЯгр
|
Авангард
|
Динамо Р (г) — 5:4
|
20.39
* Матч плей-офф.
По молодости хет-трикаГуслистовтоже проиграл только финну, переписав на свое имя российский рекорд. В день игры в Екатеринбурге череповчанину исполнилось 18 лет и 236 дней, тогда как Максим Кицын в 2010 году забил три гола «Атланту» в 18 лет и 311 дней. Рекордсмен лиги Эли Толванен трижды огорчил минское «Динамо» в 18 лет и 123 года, а «Витязь» — в 18 лет и 156 дней.
Самые молодые хет-трики в истории КХЛ
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Возраст
|
23.08.2017
|
Эли Толванен
|
Йокерит
|
Динамо Мн (г) — 6:1
|
18 лет 123 дня
|
25.09.2017
|
Эли Толванен
|
Йокерит
|
Витязь (д) — 5:2
|
18 лет 156 дней
|
21.01.2021
|
Никита Гуслистов
|
Северсталь
|
Автомобилист (г) — 6:3
|
18 лет 236 дней
|
30.10.2010
|
Максим Кицын
|
Металлург Нк
|
Атланта (д) — 3:0
|
18 лет 311 дней
|
25.09.2016
|
Кирилл Капризов
|
Салават Юлаев
|
Медвешчак (д) — 4:5 Б
|
19 лет 152 дня
|
10.10.2011
|
Владимир Тарасенко
|
Сибирь
|
Салават Юлаев (д) — 6:3
|
19 лет 302 дня
|
08.12.2011
|
Владимир Тарасенко
|
Сибирь
|
Барыс (д) — 4:3 ОТ
|
19 лет 361 день
(Кирилл Бурдаков)
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