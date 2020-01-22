Герман Титов: «Уже после победы над Канадой был уверен в победе юниоров в Олимпийских играх»

Известный хоккейный тренер Герман Титов прокомментировал победу юниорской сборной России (до 16 лет) в Юношеских Олимпийских играх, которые завершились в Лозанне. В финале россияне всухую победили США (4:0).

— Победа наших юниоров говорит о том, что у нашего хоккея большое будущее, — сказал Титов. — Наши 16-летние ребята показали максимальный результат, выиграв все матчи при фантастической разнице заброшенных и пропущенных шайб — 29:3. И при этом не нужно забывать, что все соперники привезли в Швейцарию оптимальные составы. Я следил за матчем Россия — Канада, который завершился победой россиян со счетом 6:2, и уже после той игры был уверен в том, что сборная России в итоге станет победителем Олимпиады. Сборная России на протяжении всего турнира демонстрировала уверенный, атакующий и комбинационный хоккей. Соперникам навязывалась игра и они просто никак не могли подстроиться под нашу схему. В подготовке сборной России виден системный подход.