Армейцы в Перми сделали весомый шаг к заветному титулу

Финал чемпионата России стартовал с выездной победы ЦСКА

«Король умер, да здравствует король!» — так говорили в средневековой Франции при смене правителя. В OLIMPBET Суперлиге сейчас ситуация схожая. После поражения в полуфинале «Чеховские медведи», бывшие гегемоном чемпионата больше 20 лет, сложили полномочия. А вот кто сменит их на троне, только предстоит узнать.

За право стать новым королем в финале собрались поспорить клубы, не раз становившиеся вторыми в последние годы. ЦСКА в нынешней инкарнации попал в третий финал подряд, «Пермские медведи» дважды бились за золото в 2015-м и 2016-м. Интересно, что при этом команда с берегов Камы не играла именно финальных серий, потому что плей-офф в российском чемпионате появился с сезона-2016/17. Так что нынешний решающий матч стал для Перми первым в своем роде.

Шансы команд можно было расценивать как примерно равные — даже в регулярном чемпионате они по разу обыграли одна другую. В активе пермского клуба — более высокое место в прошедшем регулярном чемпионате и выход в недавний финал Кубка России. А на стороне ЦСКА, пожалуй, более длинная скамейка запасных плюс та уверенность, которую в команду вселили две подряд победы над «Чеховскими медведями».

Фото rushandball.ru

Армейский гамбит

Пермяки сразу же показали боевой настрой — за шесть с небольшим минут вратарь армейцев Дмитрий Кузнецов пять раз спас ворота, и только благодаря этому стартовый натиск «Медведей» не закончился серьезными последствиями. ЦСКА после невнятного начала опомнился и наладил атаку, в которой поначалу выделялись белорус Юлиан Гирик и шикарно играющий в нынешнем плей-офф ветеран Даниил Шишкарев. Благодаря им гости создали задел в три мяча.

Хозяева, которых громко поддерживал зал, бросились в погоню, но до конца первого тайма им так и не удалось хотя бы еще раз повести в счете. Впрочем, и отпускать соперника вперед они были не согласны — хотя при счете 6:10 в пользу ЦСКА к середине тайма показалось, будто красно-синие безоговорочно перехватили инициативу. У них здорово работало позиционное нападение, особенно по правому краю. Но при необходимости армейцы и в отрыв могли убежать. И все это в отсутствие одного из лидеров команды Дмитрия Киселева, который из-за повреждения, полученного в полуфинале, провел в среду на площадке только три с небольшим минуты.

Но «Медведи», надо отдать им должное, не поплыли, а ответили ударом на удар и выровняли положение. Их оружием стали семиметровые от Максима Саликова и самоотверженность в атаке. ЦСКА уже при равном счете ненадолго сменил в воротах Кузнецова на Станислава Третынко и принялся оборонять отрыв. С помощью Сергея Иванова и Алексея Фокина гости ушли на перерыв лидерами.

Фото ГК ЦСКА

Обмен ударами

Второй тайм начался ураганно — четыре гола за пару минут. Соперники были похожи на отдохнувших между раундами боксеров, которые сошлись в центре ринга и осыпают друг друга ударами, не особо заботясь о защите. Хозяева вновь были близки к тому, чтобы захватить лидерство, но словно по волшебству опять обнаружили себя на расстоянии двух-трех мячей позади оппонента.

Иванов, Фокин и Гирик по-прежнему солировали в атаке ЦСКА, а едва вышедший на площадку Киселев тут же довел перевес гостей до четырех мячей. Десятиминутный отрезок второго тайма «Пермские медведи» уступили со счетом 1:6, и он стал ключевым. Продолжая аналогию, можно сказать, что хозяева побывали в нокдауне.

Нельзя сказать, что «Медведи» бросили играть, но энтузиазма в их атаках стало заметно меньше. Получив основательный перевес, армейцы стали действовать так, как и положено. Подсушили игру, подключили резерв, не суетились и спокойно довели дело до первой победы в серии. Теперь они имеют шансы завершить ее в свою пользу 28 мая на домашней площадке в Москве.

OLIMPBET Суперлига. Мужчины

Финал. Первый матч

«Пермские медведи» — ЦСКА — 28:35 (16:17)

П: Рябов (5), Семенов (5), Саликов (5)

Ц: Фокин (9), Гирик (6), Иванов (6)