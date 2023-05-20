«Чеховские медведи» впервые без золота с 2001 года. Прервалась самая длинная чемпионская серия

Подмосковный гандбольный клуб проиграл в полуфинале суперлиги ЦСКА и прервал доминирование на внутренней арене, продолжавшееся более двадцати лет.

«Чеховские медведи» — бессменный чемпион России на протяжении более двадцати сезонов — уступил в полуфинальной серии суперлиги своему самому принципиальному сопернику. Московские армейцы выиграли у подмосковных гандболистов оба матча и вышли в финал, прервав самую длинную победную серию в истории отечественного спорта. Чеховцы теперь поборются только за третье место, завершив эпоху своего бессменного доминирования на внутренней арене. Возможно, в последние годы доминирование не было таким уж явным, как в прежние времена, но событие все равно кажется историческим.

ГК «Чеховские медведи»

Знали, против кого играли

«В гандболе золото всегда достается «Чеховским медведям», а в баскетболе — ЦСКА». Эта аксиома действовала в нашем спорте на протяжении XXI века почти всегда. Баскетбольные гегемоны оступились в прошлом году и не смогли реабилитироваться к текущем. Сейчас армейцы без титула уже второй сезон подряд. В гандболе «династия» не прерывалась с 2000 года. Правда, на стыке веков чемпионский коллектив назывался ЦСКА-«СпортАкадем», а только в 2001-м он переехал в Подмосковье и получил нынешнее название. Показательно, что теперь лидерство потеряно в «дерби». Московский клуб был возрожден в 2017-м (правда, до 2020 года он назывался «Спартаком») и уже третий год составляет команде Владимира Максимова серьезную конкуренцию.

Два года подряд Чехов и Москва бились в финалах, но в нынешнем сезоне армейцы заняли на первом этапе чемпионата только четвертое место, что в итоге привело к дерби на стадии полуфинала. Совсем недавно те же клубы играли в полуфинале Кубка страны, и там сильнее оказались «Медведи». Теперь же столичные гандболисты взяли реванш — и за Кубок, и за прошлые неудачи в финалах. Тревожный звонок для подопечных Максимова прозвенел еще во втором круге регулярного сезона, когда ЦСКА вырвал победу в гостях. Теперь же коллектив Олега Ходькова нокаутировал конкурентов в обоих матчах полуфинала практически с одинаковым счетом — 29:27 и 29:26.

«Мы знали, против кого играли. Это бессменный чемпион России, и ехать к нему в гости с запасом всего в два мяча — сомнительная затея, — приводит послематчевый комментарий капитана ЦСКА Даниила Шишкарева официальный сайт Федерации гандбола России. — Хотя нам и придал дополнительных моральных сил тот гол Димы Киселева в концовке. Поэтому мы настраивались именно побеждать, а не удерживать разницу. Ведь я хорошо знаю, что такой запас легко растерять всего за минуту».

ГК ЦСКА

Не считались фаворитом, но сами верили в успех

В финале ЦСКА сыграет с командой «Пермские медведи», которая в полуфинале оказалась сильнее «Виктора» из Ставрополя (43:31, 32:32). «Чеховские медведи» проведут серию за третье место с «Виктором». В текущем сезоне подмосковный клуб вернул себе Кубок страны (год назад его завоевал «Виктор»), однако оступился в плей-офф чемпионата. Нельзя сказать, что без борьбы — она как раз была очень плотной. Сражались соперники одного уровня, однако удача оказалась на стороне армейцев. Уникальную победную серию с одной стороны — жалко. С другой, бесконечные победы одного и того же клуба и отсутствие интриги — это кошмар для любого турнира.

И вот теперь болельщики получили наглядное подтверждение тому, что в спорте не бывает ничего вечного, и даже Чехов может уступить титул в мужском гандболе. «Мы выходили биться, хотели победить и защитить титул, но, к сожалению, не получилось, — приводит сайт ФГР слова игрока «Чеховских медведей» Артема Кулака. — Болельщиков, которые были нашим восьмым игроком, прошу не отворачиваться и поддержать команду в трудную минуту. Мы постараемся завершить сезон на хорошей ноте и стать сильнее».

«Я очень рад и горжусь своей командой. Наверное, мы не считались фаворитом, но сами верили в успех. И считаю, в полуфинале у нас получились лучшие игры против «Чеховских медведей», — отметил главный тренер ЦСКА Олег Ходьков. — Они настраивались только на победу, весь матч вели, имели неплохой отрыв и в концовке довели дело до нужного результата. Эмоциональный заряд был на максимальном уровне. Все 60 минут игроки поддерживали друг друга, бились, старались. Много забросили, эффективно играли в обороне и реализовали почти все пенальти — это тоже важный фактор».