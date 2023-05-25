ЦСКА выиграл первый матч финала у «Ростов-Дона»

Очередная игра женской гандбольной классики осталась за армейским клубом.

OLIMPBET Суперлига. Женщины

Финал. Первый матч

ЦСКА — «Ростов-Дон» — 32:28 (15:14).

Ц: Мурзалиева (6), Горшкова (5), Баева (5)

Р: Зеленкова (9), Манагарова (7)

Финал женского чемпионата России третий год подряд свел между собой «Ростов-Дон» и московский ЦСКА. Всего за несколько лет, прошедших с момента создания армейского клуба, встречи этих двух команд успели стать настоящим «класико» российского гандбола. А его много не бывает.

Вот и в нынешнем сезоне соперницы уже встречались между собой шесть раз еще до золотых матчей чемпионата страны. В Суперкубке, четырежды — в OLIMPBET Суперлиге и еще один раз в полуфинале Кубка России. И пять этих встреч завершились победами ЦСКА.

Ход конем

ЦСКА очень мощно прошел по дистанции регулярного чемпионата, показав почти стопроцентный результат. Но помешал армейской команде его добиться именно «Ростов-Дон» в заключительном туре и этим самым заметно сбил флер неуязвимости с соперниц. И вот уже и в «Финале четырех» Кубка, и в плей-офф красно-синим пришлось изрядно потрудиться.

Впрочем, на то были и объективные причины. К концу сезона очень ощутимыми стали кадровые проблемы команды Ольги Акопян. Ушла в декрет Антонина Скоробогатченко, отсутствует Екатерина Ильина, а в полуфинале порвала «кресты» Карина Сабирова. А ведь это все лидеры команды!

Поэтому в последний момент из аренды в словенском «Криме» была возвращена Дарья Дмитриева. Для многих эта новость стала полной неожиданностью. Возможно, даже для штаба «Ростов-Дона». Впрочем, и у ростовчанок хватает своих трудностей с составом. Выбыла из-за травмы Полина Кузнецова, сражается с тяжелой болезнью Владлена Бобровникова.

Фото ЖГК «Ростов-Дон»

Огонь на площадке

То, что финал будет боевым и огненным, стало понятно уже с первых атак. Три сейва Киры Трусовой и попадание в каркас Натальи Чигириновой пришлись на стартовую минуту еще до того, как счет был открыт. ЦСКА создал небольшой задел, но в целом игра была больше напряженная, чем зрелищная — четыре заброшенных мяча почти за треть тайма. Трусова и Анастасия Лагина трудились в поте лица с обеих сторон площадки.

Но атакующая пружина сжималась, а распрямилась в середине тайма. У хозяек дважды подряд отличилась Анастасия Кулак, у «Ростов-Дона» включилась по полной Юлия Манагарова. И вот уже Ксения Макеева впервые в матче вывела южанок вперед, а Кристина Кожокарь в быстром отрыве довела отрыв до двух мячей. Впрочем, в таком ураганном матче преимущество надолго не задерживалось ни у одной из команд. ЦСКА очень быстро ответил тремя мячами подряд — два из них пришлись на долю Полины Горшковой.

Скорости на площадке были на загляденье, и порой это даже мешало гандболисткам — ближе к концу тайма стало больше ошибок и потерь, особенно у гостей. У «Ростов-Дона» классный отрезок выдала Лагина, разыгралась Екатерина Зеленкова, включившая фирменный бросок. А у ЦСКА, например, только на 27-й минуте первый раз отличилась Михайличенко, зато до этого она не раз ассистировала партнерам.

Фото ЖГК ЦСКА

Игра в неполных составах

Второй тайм начался с того, что ЦСКА усилиями Горшковой и Михайличенко оторвался на четыре мяча. Также в первые минуты после перерыва красно-синим помогла вышедшая в ворота Полина Каплина. Хотя и Лагина не ослабляла бдительности, добравшись до отметки в десять спасений. При этом во втором тайме в игре добавилось жесткости — команды долго играли в неполных составах, что не могло не сказаться на интенсивности.

ЦСКА с достойным похвалы упорством держал отрыв «+4», добытый еще в начале тайма. Оборона вновь стала верховенствовать над атакой — на почти десятиминутный отрезок в середине тайма пришлось только пять голов. У хозяек неожиданным героем стала Юлия Баева, а Альбина Мурзалиева с семиметровых переиграла трех голкиперов соперниц.

Но «Ростов-Дон» все-таки сумел перестроиться и затащить матч в равную концовку. Зеленкова дальними выстрелами зажгла на табло равный счет за пять минут до конца и почти тут же отправилась отдыхать после фола. Вот тут и состоялось долгожданное появление на площадке Дмитриевой — она почти сразу отдала классную передачу в угол на Мурзалиеву. В следующей атаке Зеленкова потеряла мяч, и этот эпизод стал решающим. Михайличенко реализовала владение и сделала ЦСКА недосягаемым в этом матче. Следующая встреча пройдет 30 мая в Ростове-на-Дону.