ЦСКА дважды прорвался в финал. Москва претендует на оба трофея в гандболе

В женском чемпионате дуэт претендентов на золото получился предсказуемым, а у мужчин — сенсационным.

В гандбольной OLIMPBET Суперлиге определились все участники финальных серий. У женщин золото разыграют ЦСКА и «Ростов-Дон» — сильнейшие команды первой стадии турнира. Это третья золотая дуэль подряд в исполнении непримиримых соперников. А вот в мужском плей-офф произошло историческое событие. Бессменные чемпионы страны «Чеховские медведи» дважды уступили столичным армейцам и впервые в XXI веке не смогут стать лучшей командой страны. Конкурентами мужскому ЦСКА в титульном поединке станут «Пермские медведи».

«Звезда» и «Лада» заставили нервничать фаворитов

«Ростов-Дон», выигравший шесть из восьми последних чемпионатов, достаточно неожиданно уступил в гостях «Звезде». «В первом матче получилась отвратительная игра и в защите, и в атаке. Нужно, наверное, устроить десять тренировок, чтобы адекватно поставить мозги на место и достойно сражаться в ответной игре», — отмечала Анна Сень после встречи в Звенигороде. Выводы были сделаны, и в ответном полуфинале дончанки выглядели более чем уверенно. «Звезда» сражалась на равных чуть больше получаса, а потом позволила хозяйкам не только оторваться на необходимые шесть голов, но и сделать запас для завершения серии в свою пользу.

А вот в концовке другого полуфинала в Москве драмы было больше. ЦСКА победил в Тольятти с разницей «плюс четыре», однако дома чуть не упустил преимущество. За пять минут до конца встречи «Лада» вела в счете в два мяча и владела преимуществом. Армейской команде помог успокоиться тайм-аут, взятый тренером Ольгой Акопян, и очень своевременный гол Натальи Чигириновой. После этого стало понятно, что москвички своего не упустят. От поражения они ушли только на последней минуте, но с учетом результата первого матча путевка в финал досталась ЦСКА.

«Лада» удивила, особенно во втором тайме, когда гости перестроились. За счет этого нагнали нас и вырвались вперед. А мы немного подсели, — признала после окончания встречи Акопян. — И большой респект Фоминой за интереснейшие броски с края, с которыми не могут справиться ни наши вратари, ни любые другие голкиперы в России".

ПГК ЦСКА

Настраивались побеждать

В мужских полуфиналах тоже была зафиксирована одна ничья. В Ставрополе хозяева в ответном поединке с «Пермскими медведями» отыгрывались, уступая соперникам два мяча, и тоже сумели избежать поражения. Только в данном случае этот результат устраивал гостей. Пермяки создали себе грандиозный гандикап в «+12» в первой встрече и в итоге впервые с 2016 года получили шанс завоевать как минимум серебро. А их соперниками в финальной серии неожиданно стали московские армейцы.

«Мы знали, против кого играли. Это бессменный чемпион России, и ехать к нему в гости с запасом всего в два мяча — сомнительная затея, — прокомментировал историческую победу капитан ЦСКА Даниил Шишкарев. — Хотя нам и придал дополнительных моральных сил тот гол Димы Киселева в концовке. Поэтому мы настраивались именно побеждать, а не удерживать разницу. Ведь я хорошо знаю, что такой запас легко растерять всего за минуту».

Совсем недавно «Чеховские медведи» выбили ЦСКА в полуфинале Кубка страны. Однако теперь москвичи сумели взять реванш, который получился историческим. Две победы армейцев практически с одинаковым счетом отправили подопечных Владимира Максимова в бронзовую серию. В гандболе чемпионская «династия» не прерывалась с 2000 года. Правда, на стыке веков чемпионский коллектив назывался ЦСКА-«СпортАкадем», а только в 2001-м он переехал в Подмосковье и получил нынешнее имя. Показательно, что теперь лидерство потеряно в «дерби». Московский клуб был возрожден в 2017-м, и уже третий год составляет команде из Чехова серьезную конкуренцию.

Женщины.

OLIMPBET Суперлига. Полуфиналы.

Звезда — Ростов-Дон — 32:27 (18:10).

Ростов-Дон — Звезда — 40:32 (20:18).

Лада — ЦСКА — 31:35 (16:18).

ЦСКА — Лада — 29:29 (14:11).

Финальные матчи — 25 мая, 30 мая, 4 июня (если потребуется)

Мужчины.

OLIMPBET Суперлига. Полуфиналы.

Пермские медведи — Виктор — 43:31 (22:12).

Виктор — Пермские медведи — 32:32 (15:17).

ЦСКА — Чеховские медведи — 29:27 (15:11).

Чеховские медведи — ЦСКА — 26:29 (13:17).

Финальные матчи — 24 мая, 28 мая и 2 июня (если потребуется).