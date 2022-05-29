Вяхирева поделилась эмоциями от победы «Ростов-Дона» в чемпионате России

Анна Вяхирева поделилась эмоциями от победы «Ростов-Дона» в чемпионате России по гандболу.

«Было классно, кайфанули все — и девчонки, и зрители. Здорово, но одновременно и тяжело, но тем еще приятней. Я рада, хотя и очень устала. Я чувствую себя ментально хорошо, а это самое главное. Тренеры помогают держать свою форму, я уже лучше знаю свой организм, и эти знания мне помогают», — приводит слова Вяхиревой ТАСС.

«Ростов-Дон» по сумме двухматчевого противостояния одержал победу над действующим чемпионом ЦСКА и вернул себе титул лучшей команды страны.

Команда из Ростова стала победителем турнира в седьмой раз, ранее клуб выигрывал чемпионат России в 1994, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.