«Ростов-Дон» в седьмой раз выиграл женский чемпионат России по гандболу

В Москве прошла ответная встреча финального противостояния женского чемпионата России по гандболу.

ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» с минимальной разницей в счете — 29:28. Для успеха в двухматчевом противостоянии гостьям хватило запаса после первого матча.

«Ростов-Дон» становится чемпионом России в седьмой раз. Ранее клуб выигрывал чемпионат России в 1994, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.

Рекордсменом по числу титулов чемпиона России является «Динамо» из Волгограда (12 побед). «Ростов-Дон» вышел на второе место по числу побед в турнире, у «Лады» шесть побед.