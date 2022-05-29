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Сегодня, 22:55

Манагарова заявила, что уходящий гандбольный сезон психологически был самым тяжелым

Анна Горшкова
Корреспондент
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Гандболистка «Ростов-Дона» Юлия Манагарова поделилась эмоциями от победы «Ростов-Дона» в чемпионате России по гандболу.

«Эмоции самые яркие и радостные, мы этого ждали целый год, мы отдали все силы, сделали все от нас зависящие и вернули золото домой. Этот сезон психологически был самым сложным, не только для нас, но и для всего гандбола, для спорта и страны. Никто не знает, что будет дальше, но мы надеемся на лучшее, все может поменяться в мгновение ока. Надеемся, что после плохих времен наступят хорошие», — приводит слова Манагаровой ТАСС.

«Ростов-Дон» по сумме двухматчевого противостояния одержал победу над действующим чемпионом ЦСКА и вернул себе титул лучшей команды страны.

Команда из Ростова стала победителем турнира в седьмой раз, ранее клуб выигрывал чемпионат России в 1994, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.

Источник: https://tass.ru/sport/14764083
Гандбол
ГК Ростов-Дон
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Вяхирева поделилась эмоциями от победы «Ростов-Дона» в чемпионате России
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