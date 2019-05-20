Главному тренеру краснодарской "Кубани" Евгению Трефилову дома вручили бронзовую медаль чемпионата России. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Вальтер.

Ранее "Кубань" в двухматчевой серии переиграла подмосковную "Звезду" и завоевала бронзовые медали чемпионата России. Ответный матч серии стал первым для 63-летнего Трефилова после операции на сердце.

- Евгений Васильевич давал установку на матч, провел всю игру на ногах. Но остаться на награждение не смог по состоянию здоровья. Мы вручили ему медаль уже дома, - цитирует ТАСС Вальтера.

Трефилов 19 февраля перенес операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае. Первый матч против "Звезды" в Звенигороде специалист пропустил.