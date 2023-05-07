Сергей Шишкарев: «Надеюсь, «Черноморочка» надолго в сильнейшем дивизионе российского гандбола»

Председатель Высшего Совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в интервью «СЭ» после победы женского гандбольного клуба «Черноморочка» в последнем матче сезона над «ЦСКА-3» подвел итоги выступления команды в Высшей лиге.

«Поздравляю девочек, тренерский состав с выходом в Суперлигу. Всех болельщиков также поздравляю, это важное событие для всего города. На площадке сегодня были две родные для меня команды. Но «Черноморочка» — это особый проект, полностью финансируемый Группой компаний «Дело». Планируем теперь построить для «Черноморочки» новый игровой зал. Будем надеяться, что команда закрепится в сильнейшем дивизионе российского гандбола надолго. Гандбол — важная часть моей жизни, всегда стараюсь максимально уделять время и силы для развития этого вида спорта, особенно — в родном городе», — сказал Шишкарев.

«Черноморочка» смогла оформить повышение в классе уже после первого сезона в своей истории.