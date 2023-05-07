Алина Сергиенко — о выходе «Черноморочки» в OLIMPBET Суперлигу: «Хочется поиграть на высоком уровне»

Левая полусредняя женского гандбольного клуба «Черноморочка» Алина Сергиенко в интервью «СЭ» после победы в заключительном матче сезона прокомментировала выход команды в OLIMPBET Суперлигу.

«Мы хорошо провели сезон, проиграли только одну встречу. Со всеми такое бывает. Поэтому я довольна как игрой команды, так и своей. К Суперлиге готова, хочется поиграть на более высоком уровне, показать себя. Отсутствие опыта не смущает, будем готовиться, тренироваться. Молодость — это тоже козырь. Сегодня в матче с ЦСКА мы вначале немного расслабились, будем стараться больше такого не допускать. Вышло так что ударным получился второй тайм, в первом немного не хватило энергии», — сказала Сергиенко.

«Черноморочка» смогла оформить повышение в классе уже после первого сезона в своей истории.