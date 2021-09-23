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Новый главный тренер женской сборной России по гандболу: «Я против диктатуры и повышения голоса»

10:43

Новый главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева в интервью «СЭ» пообещала, что не будет кричать на своих подопечных во время матчей.

— Вы жесткий тренер? — вопрос тренеру.

— Этот вопрос лучше задать девочкам после ближайших матчей квалификации. Одно могу сказать: я против диктатуры и повышения голоса. Очень надеюсь, что вне зависимости от децибелов буду услышана игроками — Вы будете назначать нового капитана или команда сама его выберет?

— Вы будете назначать нового капитана или команда сама его выберет?

— Это технический момент. В конце сентября команда соберется в Новогорске, и там мы решим этот вопрос на общекомандном собрании.

— Появится ли в штабе сборной штатный психолог или диетолог?

— Мы рассматриваем вопрос привлечения психолога. Пока не знаю, будет ли он работать с нами постоянно или на отдельных сборах. Также мы продолжим сотрудничество с комплексной научной группой, которая здорово помогла команде в прошедшем олимпийском цикле.

Полностью интервью Людмилы Бодниевой читайте на сайте «СЭ»

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Тимур Ганеев все материалы автора

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